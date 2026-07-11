L'anecdote folle d'Espagne-Belgique

Unai Simon ne veille plus. Alors qu’il était parvenu à garder sa cage inviolée depuis le début de la Coupe du monde, le gardien espagnol a encaissé un but de Charles De Ketelaere lors de la victoire de la Roja sur la Belgique en quart de finale du Mondial 2026. Grâce à ses cinq matchs sans concéder de buts, Unai Simon avait égalé la série record de Walter Zenga. En honneur aux cinq à la suite de Questions pour un champion, le gardien italien n’avait lui aussi pas encaissé de but pendant les cinq premières rencontres de la Coupe du monde 1990.

Sacré palmarès pour l’Atalanta

L’anecdote dingo derrière ces deux records : à chaque fois, un joueur de l’Atalanta Bergame a stoppé l’invincibilité. En 1990, l’Argentin de la Dea Claudio Cannigia avait égalisé contre l’Italie de Zenga. 36 ans après, c’était au tour de l’attaquant du club bergamasque Charles De Ketelaere de marquer face à l’Espagne d’Unai Simon. C’est encore plus fou car ce sont les deux seuls joueurs de l’Atalanta à avoir marqué en Coupe du monde.

La Città Alta peut être fière.

Rudi Garcia est fier de ses joueurs