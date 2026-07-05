La presse internationale choquée par l'arbitrage contre la France... sauf au Paraguay

L’Albirroja n’a plus rien de « guay ». Au lendemain de la qualification difficile en quart de finale de l’équipe de France face au Paraguay (0-1), la presse étrangère s’est montrée particulièrement critique de l’arbitrage d’Ilgiz Tantashev et du plan de jeu paraguayen, à l’exception des Paraguayens eux-mêmes.

C’est depuis l’Angleterre que les critiques émises ont été les plus fortes. Au micro de la BBC, Micah Richards puis Joe Hart n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère. « C’était gênant à voir », a déclaré l’ancien défenseur anglais et mascotte de CBS. « Le Paraguay vaut mieux que ça. Défensivement, ils ont été excellents et ils n’avaient pas besoin de se livrer à ce genre de pitreries. » De son côté, celui qui compte 75 sélections comme gardien des Three Lions a explosé contre l’arbitrage du soir et le plan de jeu paraguayen lors du débrief de la rencontre : « Cette équipe du Paraguay a été une véritable honte. Si mes coéquipiers jouaient comme ça, je les ferais sortir du terrain. Je ne voudrais jamais, au grand jamais, gagner un match en jouant de cette manière, et l’arbitre a été une véritable honte. » Même son de cloche du côté du Guardian, où Paul MacInnes s’est remémoré aux bons souvenir de France-Paraguay 98, tout en critiquant le visage montré par les protégés de Gustavo Alfaro : « Le Paraguay, quant à lui, rentrera chez lui ayant perdu tout le prestige qu’il avait acquis en éliminant l’Allemagne en huitièmes de finale, à cause d’une prestation marquée par des coups de coude, des tacles imprudents et des critiques incessantes à l’encontre de l’arbitre, l’Ouzbek Ilgiz Tantashev. » Le journaliste britannique s’est également montré particulièrement acerbe contre l’arbitrage proposé par Ilgiz Tantashev : « Ce n’est pas pour autant que Tantashev s’est couvert de gloire en faisant preuve d’une trop grande indulgence. Alors que le Paraguay a commis 13 fautes contre 11 pour la France, il s’en est tiré sans recevoir le moindre carton jaune, tandis que ses adversaires en ont reçu trois. »

Des critiques unanimes

De l’autre côté des Pyrénées aussi, l’arbitrage de Tantashev a particulièrement crispé comme l’a souligné Marca qui l’a décrit comme un « arbitrage très laxiste ». « Après 29 tacles, 13 fautes, une multitude de bousculades et d’altercations avec les joueurs français, la sélection paraguayenne a terminé le match sans recevoir le moindre carton jaune, s’est ému le quotidien madrilène.Étonnamment, les Français ont reçu trois cartons jaunes au cours de ce huitième de finale, alors qu’ils avaient commis deux fois moins de tacles ». Un étonnement aussi perceptible du côté de Sport : « Dès le début, les bousculades, les coups de pied intempestifs, les « coups d’oreille » et toutes sortes de manœuvres déloyales se sont manifestés. Cela faisait partie du plan. L’équipe albirroja a joué un match très intelligent, consciente que ce serait un suicide de se lancer à l’attaque et d’essayer de conserver le ballon. Le plus curieux dans tout cela, c’est que le Paraguay n’a reçu aucun carton jaune pendant le temps réglementaire, tandis que la France en a reçu trois. » En Allemagne, le quotidien Bild a noté toutes les actions où les Paraguayens auraient pu être averti, ainsi que tous les manquements de la VAR.

La presse paraguayenne aux anges

Contrairement à ses homologues, la presse italienne, notamment la Gazzetta dello sport, a apprécié la performance défensive livrée par l’Albirroja : « Un catenaccio pareil, ça faisait longtemps qu’on n’en avait pas vu. » Les mauvais coups et jeu déloyal ? Du grand art selon le quotidien transalpin : « La stratégie du Paraguay, tout à fait honorable car pour se divertir il y a le cirque, tandis qu’une qualification en quarts de finale, qu’elle n’a jamais atteinte, ferait date », qui n’oublie toutefois pas de mettre un tacle à l’arbitrage du soir : « Diego Gomez fait trébucher Doué, entré en jeu à la place de Barcola. L’arbitre Tantashev ne s’en aperçoit pas, et ce n’est pas sa faute la plus grave, car il y a au moins la VAR ».

En revanche au pays guaraní, la performance arbitrale d’Ilgiz Tantashev a été particulièrement appréciée notamment par le média local ABC : « L’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a livré une prestation correcte et sobre à Philadelphie. Il a laissé le jeu se dérouler, a fait preuve d’un jugement équilibré tout au long de la rencontre et a dirigé le match sans heurts » et sans commentaires. La Nación a également minimisé le rôle de l’arbitre dans le déroulé du match : « Depuis un moment déjà, l’ambiance de ce match ressemblait davantage à celle de la Copa Libertadores qu’à celle d’une Coupe du monde, à peine entachée par des manœuvres déloyales ou des irrégularités délibérées. » Le quotidien paraguayen s’est toutefois réjoui du visage montré par l’Albirroja lors de ce 8e de finale : « Le Paraguay a fait ses adieux à la Coupe du monde à sa manière, en restant fidèle à ses convictions défensives, tandis que la France poursuit son parcours avec la version offensive la plus confuse et la plus alambiquée de toutes celles qu’elle a montrées jusqu’à présent. »

Game over.

Qui est Ilgiz Tantashev, l’arbitre de France-Paraguay qui n’aimait pas les cartons jaunes ?