Les stats faméliques à la mi-temps de Paraguay-France

Du football ultra minimaliste. Sans grande surprise, le Paraguay ne s’est pas présenté avec de grandes vélléités offensives pour défier l’équipe de France en huitième de finale de la Coupe du monde. Recroquevillée à cinq derrière, l’Albirroja ne compte que 20% de possession à la pause, dans une rencontre qui ne compte pas la moindre frappe cadrée. Une première à ce stade de la compétition depuis 2006.

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Autre statistique qui illustre la piètre production footballistique proposée au public de Philadelphie : l’équipe de Gustavo Alfaro ne compte que 14 miniscules passes réussies en 45 minutes…

Ils ne sont venus ici que pour souffrir, OK ?