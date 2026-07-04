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Paraguay-France menacé par la météo ?

TB
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Paraguay-France menacé par la météo ?

Il va falloir passer entre les gouttes. Même stade, même ambiance pour l’équipe de France. Comme face à l’Irak il y a quelques jours, les Bleus pourraient voir leur rencontre perturber par les orages du côté de Philadelphie. La bande à Deschamps est en effet de retour dans la ville de l’amour fraternel pour y défier le Paraguay, en huitièmes de finale du tournoi. Sauf qu’encore une fois, la nuit pourrait être longue.

Plus de 40°C ressentis au coup d’envoi

Les derniers bulletins météo américains sont en effet plutôt inquiétants. À 17h heure locale, le thermomètre devrait ainsi afficher 37°C (avec un ressenti dépassant les 40°C) au moment des premiers duels. Pire, des orages sont attendus entre 18h et 19h, risquant ainsi de provoquer une nouvelle interruption.

On espère que les Bleus n’ont pas oublié leurs paquets de cartes à Boston.

Le commentaire raciste de José Luis Chilavert avant Paraguay-France

TB

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