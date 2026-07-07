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Le Real apporte son soutien à Mbappé après les propos racistes de Celeste Amarilla

MJ
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Le Real apporte son soutien à Mbappé après les propos racistes de Celeste Amarilla

Le Real Madrid envoie un nouveau comunicado oficial. Cette fois, pas pour démentir un transfert, mais pour voler au secours de Kylian Mbappé. Après les propos racistes et xénophobes tenus ces derniers jours par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à son encontre, le club madrilène a publié un communiqué pour défendre son attaquant français.

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« Ces comportements incitant à la haine n’ont pas leur place dans la société »

« Le Real Madrid CF tient à exprimer sa plus ferme condamnation des propos racistes et xénophobes déplorables tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de notre joueur Kylian Mbappé », écrit le club madrilène, qui apporte son « soutien total » à son numéro 9, présenté comme « un modèle pour des millions de personnes, et notamment pour les enfants du monde entier ». Le Real ajoute que « ces comportements incitant à la haine n’ont pas leur place dans la société » et rappelle que le football doit rester un vecteur « d’égalité et de solidarité ».

Dans une Coupe du monde déjà marquée par plusieurs sorties lunaires, celle-ci avait franchi une ligne que même le chambrage ne peut pas justifier.

La nouvelle sortie polémique de Celeste Amarilla

MJ

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