Le capitaine de l’Arménie signe à Al-Ahli pour 22 millions d’euros

Une icône du FK Krasnodar fait ses valises pour l’Arabie saoudite. Formé au club, Eduard Spertsyan a tout vécu avec les Vert et Noir : sa seule campagne de Ligue des champions en 2020-2021 (2 bouts de matchs) et surtout son seul titre majeur avec le championnat russe remporté en 2025, portant le brassard lors de cet exercice. Né en Russie mais binational arménien, il a décidé de porter les couleurs de l’Havakakan en 2021, avant d’en devenir le capitaine à partir de novembre 2025.

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Le milieu offensif qui vient de fêter ses 26 ans il y a un mois signe à Al-Ahli jusqu’en 2030, en échange d’un chèque de 25 millions de (pétro)dollars (21,85 millions d’euros). Une somme importante pour un joueur qui sort d’une saison à 17 buts et 13 passes décisives en 30 matchs de championnat. Il rejoint le club que Riyad Mahrez a quitté et où évoluent Édouard Mendy, Enzo Millot (médaillé d’argent avec l’équipe de France olympique en 2024), Valentin Atangana (ancien du Stade de Reims) et Ivan Toney (au Mondial avec l’Angleterre).

Le genre de joueur qui est « la pépite à suivre » de l’Arménie pour la Coupe du monde 2030, peut-être élargie à 64 équipes ?

Riyad Mahrez va devoir trouver un nouveau club ou prendre sa retraite