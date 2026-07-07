S’abonner au mag
  • France
  • Dijon (F)

Un club féminin français placé en liquidation judiciaire

LB
1 Réaction
Un club féminin français placé en liquidation judiciaire

Chute vertigineuse. Deux ans seulement après sa demi-finale de play-off, la section féminine de Dijon est placée en liquidation judiciaire, a annoncé le club ce mardi, comme pressenti depuis plusieurs mois désormais.

Embed t.co

Le club assure que le football féminin continuera au DFCO

Cette décision fait suite à la décision de la DNCG d’exclure l’équipe de toutes les compétitions nationales, et les dirigeants dijonnais ont décidé de ne pas interjeter appel. Dans son communiqué, le DFCO indique que l’investisseur sollicité n’a pas apporté les garanties financières nécessaires pour assurer le maintien de l’équipe en Première Ligue. Le club rappelle que le budget de l’équipe féminine n’avait pas été affecté depuis 2024 et que la remontée de l’équipe masculine en Ligue 2 ne permet pas de financer une deuxième équipe professionnelle.

« En l’absence des garanties financières attendues de la part de l’acquéreur avec qui le club était en négociations exclusives depuis mai, le Dijon Football Côte d’Or met fin aux négociations exclusives entamées en mai concernant la reprise de sa section féminine. Le club a donc décidé de ne pas faire appel de la décision de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) d’exclure l’équipe première féminine de toutes les compétitions nationales, et demandera dans les prochains jours le placement en liquidation judiciaire de la société commerciale DFCO Féminines en charge du football féminin professionnel », est-il simplement mentionné. Le club assure que le football féminin continuera à Dijon, « autour d’un nouveau modèle, recentré sur son territoire, ses clubs partenaires et fondé sur des bases économiques viables. Cela se traduira par le maintien intégral de la préformation et de la formation des jeunes dijonnaises ainsi que leur engagement dans les plus hauts niveaux de compétition. » 

Après Soyaux, Bordeaux et Reims, la liste continue de s’allonger.

Un club exclu de Première Ligue par la DNCG !

LB

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Trifon Ivanov"

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 ?

Oui
Non
Fin Dans 10h
108
20

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.