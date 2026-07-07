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Deux vastes réseaux de paris sportifs illicites démantelés en plein Mondial

ABS
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Deux vastes réseaux de paris sportifs illicites démantelés en plein Mondial

Ils avaient parié pour une victoire finale du Vietnam ? La police vietnamienne a annoncé ce mardi, via l’AFP, avoir procédé à l’arrestation de 85 personnes liées à deux réseaux de paris sportifs illicites.

Plus de 160 millions d’euros de transactions

Actifs pendant cette Coupe du monde et particulièrement visés par la répression du gouvernement vietnamien depuis le début de la compétition, ces réseaux illégaux ont dépassé les 166 millions d’euros de transactions. Dans un communiqué, l’autorité vietnamienne s’est « félicitée de l’ampleur exceptionnelle de l’opération ».

Ce type d’arrestation à grande échelle tend à se répéter en cette période de Coupe du monde. Il y a une semaine, c’était la police de Taïwan qui y allait de son opération.

Une Espagne à l'état solide

ABS

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