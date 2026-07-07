Everton lâche plus de 20 millions d’euros pour un jeune de Chelsea

Un des 10 000 joueurs des Blues s’en va. Prêté aux Toffees lors de la deuxième partie de la saison dernière, Tyrique George rejoint définitivement le club de Liverpool en provenance de Chelsea. L’ailier anglais de 20 ans a signé un contrat de quatre ans pour un transfert estimé à environ 21 millions d’euros.

Embed x.com

Chelsea vide un peu son loft

Formé chez les Blues depuis 2014, George avait fait ses débuts professionnels en 2024 et disputé 37 matchs avec Chelsea avant de passer par Everton en prêt. Chez les Toffees, il n’a eu droit qu’à 230 minutes en 11 apparitions, sans but ni passe décisive. Suffisant, visiblement, pour convaincre Everton de sortir le chéquier.

Pour une fois, un jeune de Chelsea ne rejoindra pas l’Alsace.

Deux clubs de Premier League se liguent contre Chelsea