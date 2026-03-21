Chelsea coule à Everton

Everton 3-0 Chelsea

Buts : Beto (33e et 62e) et Ndiaye (76e)

Les Blues sont au fond du gouffre. Totalement dépassé dans la semaine face au PSG, Chelsea s’est à nouveau effondré sur la pelouse d’Everton. Un très lourd revers (3-0) et un contenu qui ont de quoi fortement inquiéter dans l’ouest de Londres. Pas vraiment revanchards, les joueurs de la capitale subissent dès les premières minutes, incapables de se révolter. Une bonne entame d’Everton concrétisée par l’homme en forme du moment. Parfaitement lancé par James Garner, Beto s’en va battre Robert Sánchez d’un magnifique petit ballon piqué pour faire chavirer le Hill Dickinson Stadium (1-0, 33e).

Iliman Ndiaye met Chelsea KO 😳 Quelle frappe du Sénégalais pour le 3-0 🇸🇳 EVECHE | #PremierLeague pic.twitter.com/L8Eo53QoP7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 21, 2026

Le doublé de Beto, le bijou de Ndiaye

Contre toute attente, le second acte est du même acabit et Chelsea s’enfonce au fil des (très longues) minutes. Idrissa Gueye parvient à percer plein axe pour lancer Beto, qui s’offre un doublé (2-0, 62e). Pour la note artistique, les supporters des Toffees peuvent compter sur Iliman Ndiaye : après une déviation du même Beto, le Sénégalais envoie un superbe enroulé dans la lucarne opposée (3-0, 76e). Deuxième match terminé sous les « Olé ! » des tribunes pour les Blues. Un drôle de week-end pour les cadors de Premier League après le nul de Manchester United et la défaite de Liverpool.

Pas si impressionnante que ça la prestation du PSG, en fait.

Avec Palmer et Malo Gusto, Chelsea fait le boulot