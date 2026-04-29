Le gardien-boxeur de Saragosse connaît sa sanction

Action et sanction. Après son coup de sang en D2 espagnole la semaine dernière contre Huesca, le gardien de la Real Saragosse Esteban Andrada connaît sa sanction. La Fédération espagnole de football a infligé 13 matchs de suspension au dernier rempart du club prêté par Monterrey : un match pour son expulsion après un second carton jaune, puis 12 matchs pour un overhand punch digne des plus belles heures de Muhammad Ali, à destination de l’attaquant de Huesca Jorge Pulido.

Zaragoza goalkeeper just KO’d another player with a haymaker HOLY SH*T 😭 pic.twitter.com/1WMAlAqs13 — Happy Punch (@HappyPunch) April 26, 2026

L’heure des regrets

Dani Tasende, autre joueur de Saragosse impliqué dans l’échauffourée, a quant à lui été sanctionné de 2 matchs, tandis que Dani Jiménez, le portier de Huesca, manquera 4 rencontres. Les deux équipes sont au coude-à-coude en cette fin de saison pour se maintenir au deuxième échelon du football espagnol. Le boxeur argentin avait présenté ses excuses, expliquant regretter « profondément ce qui s’est passé ».

Il aura le temps de travailler son jab.

Le gardien de Saragosse s’excuse après son coup de poing