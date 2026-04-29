La petite histoire derrière le remplacement de Nainggolan par le coach adjoint enfin dévoilée

Il n’y a pas d’équipe de jeunes au Patro ? Lors d’un match de barrage d’accession à la Jupiler Pro League complètement fou entre le Beerschot et le Patro Eisden, Radja Nainggolan a été remplacé par l’entraîneur adjoint du Patro. Si cela en a étonné plus d’un, tout était prévu depuis des mois.

À la suite des pépins physiques, le groupe s’est retrouvé en manque de joueurs au milieu. « Après une blessure, on avait besoin d’un milieu supplémentaire capable de mettre de l’impact. Il y a eu énormément de travail en amont. Ceux qui s’en moquent aujourd’hui ne savent pas tout ce qui s’est passé en interne. Et ils n’ont pas vu non plus les bonnes choses qu’il a faites pendant le match », justifie l’entraîneur Stijn Stijnen dans le podcast Ongefilterd.

« Va courir »

Pour Het Belang van Limburg, le coach adjoint Yassin Gueroui, qui n’avait plus foulé de pelouse depuis 2024, explique comment les choses se sont déroulées : « Le coach m’a envoyé un message : Va courir. Là, j’ai compris ce que ça voulait dire. » Il faut alors se remettre à niveau. Problème : Gueroui s’était un peu laissé aller… « J’ai vraiment souffert. Il fallait perdre des kilos pour redevenir apte à jouer. » 14 kilos, précise l’homme de 36 ans. Plus loin, il a donc retrouvé les terrains belges. « Que le coach me fasse entrer, ça montre la confiance qu’il a en moi. […] J’ai essayé de la lui rendre sur le terrain. » Certainement pas assez, puisque, à son entrée, le Patro menait 1-2 et s’est finalement incliné 3-2…

➡️ SORTIE : Radja Nainggolan ⬅️ ENTRÉE : Yassin Gueroui Stijn Stijnen vient de faire entrer son entraîneur adjoint, qui a pris sa retraite l'année dernière en amateur au Sporting Hasselt. 😅🟣 pic.twitter.com/E1THugS35Q — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 27, 2026

Pendant ce temps-là, l’adjoint de Kompany, lui, cherche l’amour.

Jets de gobelets, Nainggolan insulté, adjoint entré en jeu : ce barrage d’accession en D1 belge a vrillé