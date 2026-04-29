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La Juventus rêve de Mason Greenwood

EM
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La Juventus rêve de Mason Greenwood

Si l’OM se prépare (encore) à un mercato estival mouvementé, le dossier Greenwood devrait être l’un des fils rouges. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus rêverait de signer le numéro 10 anglais cet été. Ce qui pourrait être facilité si l’Olympique de Marseille ne se qualifie pas en Ligue des champions, ce qui semble bien parti…

Un ancien de la Ligue 1 dans la transaction

Une offre de 50 millions d’euros est évoquée par le quotidien italien. À noter que l’OM doit reverser 50% d’une éventuelle vente à Manchester United, qui possède la moitié des droits du joueur anglais. Edon Zhegrova, déjà pisté par le club olympien cet été, pourrait faire le chemin inverse et être intégré dans la transaction. L’ancien joueur du LOSC n’est pas à la hauteur des attentes des dirigeants bianconeri. Les stats du Kosovar sont terribles : zéro but et zéro passe dé’ en 23 matchs toutes compétitions confondues.

Reste à savoir qui gagne au change…

Un nouveau prétendant pour Greenwood cet été ?

EM

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