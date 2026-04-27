Gerónimo Rulli épuisé par l’OM

Une fin de saison en roue libre ? Marseille, c’est différent, hein. Marseille, c’est la passion, c’est la grinta, c’est l’Argentine. Mais même pour Gerónimo Rulli, natif de La Plata, c’est trop. Après le nul concédé au Vélodrome contre l’OGC Nice (1-1), dimanche soir, le gardien phocéen est apparu très touché en zone mixte.

Il a pris cinq ans

Pas uniquement parce qu’il venait de se manger une panenka en fin de match de son ancien coéquipier Elye Wahi, mais surtout parce que la situation globale l’affecte et l’use. « C’est triste. Mais ça nous est arrivé beaucoup de fois cette saison. Aujourd’hui, on ne peut rien dire de la mentalité. Simplement, le football c’est comme ça. Mais il faut continuer jusqu’à la fin, jusqu’au bout. C’est une saison très, très dure pour nous, très, très compliquée au niveau mental. Pas sur le plan physique, mais plus mental », a-t-il soufflé.

La bagarre Rabiot-Rowe, les embrouilles à tous les niveaux, le départ de Roberto De Zerbi, celui de Pablo Longoria et l’imbroglio autour de Medhi Benatia (revenu uniquement pour dézinguer ses joueurs à chaque défaite), le changement de logo et les résultats décevants, il n’y a pas grand-chose à sauver des derniers mois du club. « Une saison à Marseille, c’est trois ou quatre dans une autre équipe, c’est comme ça. Mais cette saison, c’est peut-être cinq », estime-t-il.

C’est juste un fan d’Interstellar, quoi. Rege, viens le juger !

Wahi always him