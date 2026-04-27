L’énorme craquage du gardien de Saragosse qui met une patate à un adversaire

Quand on dit qu’il faut être un guerrier sur le terrain, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein… On est alors 8 minutes plus loin que les 90 prévues lors du derby aragonais entre Huesca et Saragosse. Huesca, à domicile, est en train de l’emporter 1-0 grâce à un penalty converti par Oscar Sielva vers l’heure de jeu. L’ultime coup de sifflet est proche, alors le public s’agite, les 22 hommes sur la pelouse en font de même.

Un KO pour l’un, une victoire pour l’autre

Déjà averti, le gardien de Saragosse, Esteban Andrada, s’emporte et pousse son adversaire Jorge Pulido. C’en est trop pour l’arbitre qui lui donne son deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Perdu pour perdu, le gardien vrille et se rue sur Pulido : une bonne patate de forain en pleine tête (non, ce n’est pas de l’IA). Ce geste déclenche une bagarre entre les deux équipes, mais également la fin du match, ce qui permet à Huesca de l’emporter et de croire en sa survie en Liga 2.

🤯 Le dérapage d’Esteban Andrada, ancien gardien de Monterrey ! 💥 Après avoir pris un carton rouge, l’Argentin qui évolue depuis cet été à Saragosse (D2 🇪🇸) a envoyé un ÉNORME COUP DE POING à un joueur de Huesca lors du derby : pic.twitter.com/sFy7tzJ1XG — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) April 26, 2026

En plus d’être un derby, cette rencontre pouvait décider du sort des deux équipes en deuxième division espagnole. Les deux formations occupent la zone rouge, mais, avec cette victoire, Huesca se donne l’espoir de se maintenir. Est-ce que les deux clubs aragonais se maintiendront ? Réponse dans cinq matchs…

… qu’Andrada ne jouera pas vu la suspension qui l’attend (certainement 10 à 12 matchs).

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