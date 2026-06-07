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Le maire de New York connaît déjà le vainqueur du Mondial

LB
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Le maire de New York connaît déjà le vainqueur du Mondial

À jamais les premiers ? Pour le maire de New York, Zohran Mamdani, ce Mondial va être celui des surprises. Interrogé par le Guardian, l’édile a opté pour la victoire finale d’un outsider : le Maroc.

Le scénario est déjà écrit selon celui qui s’est révélé être un fan de football et d’Arsenal. Si la victoire finale sera pour le Maroc, la sélection qui échouera en finale sera la France. Un résultat tout de même largement dicté par le cœur comme l’a confirmé l’homme politique auprès du Guardian : « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » De quoi paraphraser Blaise Pascal. Si jamais ses prédictions se réalisent, le Maroc deviendrait ainsi la première nation africaine à se qualifier pour la finale d’une Coupe du monde et donc la première à remporter la compétition.

Reste à résoudre ce problème de prix des billets.

Près d’un quart de joueurs ne représenteront pas leur pays de naissance à la Coupe du monde

LB

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