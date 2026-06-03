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Polo Comedy Club : quand Volkswagen et SO FOOT combinent stand-up et football pour le Mondial 2026

SF
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Polo Comedy Club : quand Volkswagen et SO FOOT combinent stand-up et football pour le Mondial 2026

Le 26 juin prochain, le théâtre de la Renaissance accueillera un événement inédit imaginé par Volkswagen et SO FOOT : une soirée mêlant stand-up et football, placée sous le signe de la bonne humeur et de la culture populaire, avec Paul de Saint Sernin aux commandes.

C’est l’alliance inattendue de la saison. À l’occasion du Mondial 2026, Volkswagen et le magazine SO FOOT unissent leurs forces pour créer le Polo Comedy Club, un événement festif qui s’inscrit dans le prolongement de la campagne « Polo le petit nouveau ». Rendez-vous est donné le vendredi 26 juin à partir de 18h30 dans le magnifique écrin du théâtre de la Renaissance.

Pour porter ce projet, on a fait appel à Paul de Saint Sernin, acteur, chroniqueur, et fan de foot assumé. Entouré de plusieurs humoristes invités, il proposera un spectacle inédit imaginé autour du football et de sa culture supporters. La soirée sera animée par Nicolas Fresco, auteur et chroniqueur notamment pour Quotidien, SO FOOT et Society.

L’événement ne s’arrêtera pas aux rires. Après le Comedy Club, animations et pronostics seront au programme avant la diffusion du match France – Norvège, pour vibrer ensemble autour des Bleus dans une ambiance à la cool.

Les inscriptions sont ouvertes sur sofoot.com/polocomedyclub ainsi que sur polofanclub.fr et les réseaux sociaux de la marque.

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