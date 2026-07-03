Pronostic Argentine Cap-Vert : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Pronostic Argentine – Cap-Vert : découvrez notre analyse détaillée et notre pari « Argentine vainqueur » pour ce match de Coupe du monde.

Informations clés L’Argentine sur 5 victoires consécutives, 13 buts marqués, 1 encaissé.

Le Cap-Vert est invaincu sur 5 matchs, 3 nuls consécutifs.

Aucune confrontation directe récente entre les deux équipes.

L’Argentine a gardé 4 clean sheets sur ses 5 derniers matchs.

sur ses 5 derniers matchs. Le Cap-Vert n’a jamais gagné à l’extérieur dans cette phase.

Infos du match Stade Miami Stadium (Miami, FL, USA) — capacité 64 478 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Argentine Lionel Scaloni Entraîneur Cap-Vert Bubista

L’Argentine aborde cette rencontre de Coupe du monde forte d’une dynamique impressionnante : cinq victoires consécutives, dont quatre clean sheets et aucun match sans inscrire au moins un but. Son attaque, efficace depuis le début du tournoi, s’appuie sur une base défensive solide, avec seulement un but encaissé sur les cinq dernières rencontres. Face à elle, Cap-Vert présente un profil différent : trois matchs nuls consécutifs, mais également une série de quatre clean sheets, illustrant une organisation défensive rigoureuse. Pour sa première participation à ce niveau, la sélection dirigée par Bubista s’appuie sur sa capacité à résister face à des adversaires de calibre supérieur, comme en témoigne le nul décroché contre l’Espagne. Dans le contexte du Miami Stadium et sous la direction de Lionel Scaloni, l’Argentine tient le rôle de favorite mais devra composer avec la discipline tactique adverse.

Forme récente de l’Argentine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 28/06/2026 Jordanie 1-3 Argentine V 22/06/2026 Argentine 2-0 Autriche V 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie V 10/06/2026 Argentine 3-0 Islande V 07/06/2026 Argentine 2-0 Honduras V

Cinq victoires consécutives, treize buts inscrits pour un seul encaissé : la sélection de Lionel Scaloni confirme sa maîtrise dans cette phase de la compétition. L’Argentine n’a jamais connu de temps faible sur cette séquence, gardant sa cage inviolée lors de quatre rencontres sur cinq. L’efficacité offensive est également notable, avec au moins deux buts lors de chaque match. Les succès face à l’Autriche ou l’Algérie, conjugués à la capacité à s’imposer loin de ses bases contre la Jordanie, témoignent d’une équipe bien en place, aussi performante dans la gestion du score que dans la création d’occasions.

Pour élargir l’analyse de la compétition et comparer avec d’autres favoris, vous pouvez consulter notre article sur la France et ses ambitions au Mondial 2026.

Forme récente du Cap-Vert

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Cap-Vert 0-0 Arabie saoudite N 21/06/2026 Uruguay 2-2 Cap-Vert N 15/06/2026 Espagne 0-0 Cap-Vert N 06/06/2026 Cap-Vert 3-0 Bermuda V 31/05/2026 Cap-Vert 3-0 Serbie V

Le Cap-Vert reste sur trois nuls consécutifs, dont deux obtenus à l’extérieur face à l’Uruguay (2-2) et l’Espagne (0-0), signes d’une capacité à bien défendre contre des équipes réputées. Les deux victoires nettes contre la Serbie et les Bermudes témoignent d’une certaine efficacité à domicile, mais l’équipe reste muette sur deux de ses trois derniers matchs. La série de quatre clean sheets sur les cinq dernières rencontres confirme néanmoins une organisation défensive rigoureuse. À l’extérieur, le Cap-Vert n’a pas encore connu la victoire dans cette phase, mais n’a été battu par personne.

Pour rester à jour sur les autres pronostics de la compétition, découvrez le pronostic Portugal Croatie pour la Coupe du monde.

Le contexte du match et historique des confrontations

L’Argentine et le Cap-Vert ne se sont jamais affrontés récemment.

Notre pronostic : Argentine favorite mais Cap-Vert résistant

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► Le pari « Argentine vainqueur » est coté à 1,14. Cette cote reflète une probabilité implicite d’environ 88 %, en phase avec la dynamique argentine : cinq victoires consécutives, aucune défaillance offensive et une solidité défensive affirmée. De son côté, le Cap-Vert n’a pas perdu lors de ses cinq dernières sorties et reste hermétique défensivement, mais n’a jamais marqué à l’extérieur sur ses deux derniers déplacements. Si l’Argentine part nettement favorite, la capacité du Cap-Vert à tenir tête à des adversaires comme l’Espagne ou l’Uruguay pourrait compliquer la tâche, surtout en début de match si le bloc reste compact.

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Aucun pari n’est sans risque : si la supériorité argentine ressort nettement des chiffres, la prudence reste de mise face à une équipe du Cap-Vert disciplinée et difficile à contourner. Le match Argentine – Cap-Vert s’annonce donc comme une opposition entre la force offensive argentine et la solidité défensive du Cap-Vert.

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