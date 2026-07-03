Endrick estime qu'il a beaucoup à apprendre d'un remplaçant du Brésil

Apprendre au poker ? Le Brésil joue son huitième de finale de Mondial ce dimanche (22 heures) contre la Norvège et pour l’occasion, Endrick s’est présenté en conférence de presse. Le petit prodige, entré en seconde période du seizième de finale brésilien face au Japon (2-1), a été moins prolixe que dans son interview à So Foot en mai dernier, mais a parlé de l’apport de Neymar dans le groupe du Brésil.

Et si le Ney n’a disputé qu’un gros quart d’heure de ce Mondial, lors de la grosse victoire des siens contre l’Écosse (3-0), son apport dans le vestiaire a l’air de compter. « J’ai une très bonne relation avec Neymar, a commenté l’ancien éphémère joueur de l’OL. On peut passer du temps ensembles après l’entraînement, jouer aux cartes, discuter. On a eue de vraies discussions, c’est important. On peut apprendre de son expérience. C’est toujours bénéfique d’apprendre de gens intelligents. Avec Neymar, nous sommes assis côte à côte sur le banc. J’essaie d’en tirer le meilleur parti pour ma carrière, car j’ai encore un long chemin à parcourir. »

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Les Rita l’auraient chanté : « Dis-moi oui », Endrick !