Sur le gong, le Brésil élimine le Japon

Auteur d’un match sans relief, le Brésil a triomphé du Japon grâce à un but de Gabriel Martinelli à la dernière minute (2-1). La Seleção a encore beaucoup de travail, mais l’essentiel est là : les hommes de Carlo Ancelotti joueront en huitièmes contre la Côte d’Ivoire ou la Norvège.

Brésil 2-1 Japon

Buts : Casemiro (56e), Martinelli (90e+5) pour la Seleção et Sano (29e) pour les Samurai Blue

Couvert pour ce seizième de finale entre le Brésil et le Japon, le NRG Stadium de Houston n’attendait que le décollage d’une fusée pour ouvrir son toit. La ville d’où sont parties les expéditions dans l’espace a attendu des années-lumière avant d’enfin vivre des frissons. Menée par les Nippons après une première mi-temps lunaire, la Seleção a fini par triompher grâce à une égalisation de Casemiro et d’un but au bout du bout du temps additionnel signé Gabriel Martinelli. La fusée pour les huitièmes de finale contre la Côte d’Ivoire ou la Norvège est en route.

Le Brésil dans la lune

Les préparatifs du décollage n’avaient pas bien commencé pour le Brésil. Après une phase de poules convaincante, les hommes de Carlo Ancelotti sont en retard à l’allumage contre une surprenante sélection japonaise. Comme à son habitude, Casemiro est rapidement averti et les Japonais se montrent dangereux, notamment par la tête de Kaishu Sano qui passe juste au-dessus. Sur l’action suivante, l’attaquant de Mayence pénètre tranquillement balle au pied dans le camp brésilien. La défense de la Seleção recule et le laisse frapper à 25 mètres. Sa frappe croisée est parfaite et vient se loger dans le petit filet d’Alisson (29e). Bruno Guimarães a beau gueuler, son équipe perd 1-0 et c’est mérité.

Face à cette ouverture du score, le Brésil tente de réagir, mais se retrouve à court d’idées. Morts de faim devant mais imprécis, Matheus Cunha et Vinícius visent la niche de Zion Suzuki, impeccable jusque-là. Depuis sa surface de réparation, le gardien japonais observe ses coéquipiers gagner les duels face à des Brésiliens amorphes. À chaque contre-attaque, ils jouent les coups à fond et déstabilisent la ligne défensive du Brésil, abandonnée par un milieu de terrain trop haut sur le terrain. À défaut de passer par l’axe grâce à des combinaisons conformes au joga bonito, le Brésil mise quant à lui sur des centres et le jeu de tête. Sans succès, en même temps Il ne faut pas être né dans les favelas de Rio de Janeiro pour savoir que ce n’est pas l’ADN de la Seleção.

Houston roquette

À la pause, les Brésiliens reçoivent le fameux « Allo Houston » et se réveillent dès leur retour sur le pré. Pendant que Neymar part à l’échauffement, la tête croisée de Bruno Guimarães est la première alerte à signaler pour la défense japonaise. Une fois de plus, Zion Suzuki sort l’arrêt qu’il faut. Quelques secondes plus tard, c’est au tour de Takehiro Tomiyasu de sauver la patrie. La tête de Casemiro arrive à bout portant sur la tronche de l’ancien d’Arsenal, auteur d’un sauvetage décisif sur sa ligne. Le Japon est recroquevillé devant sa cage et finit par craquer. Trois minutes après ce sauvetage miraculeux, la tête est cette fois gagnante. Casemiro, encore lui, reprend un centre de Gabriel et égalise d’une puissante caboche (56e). Les 200 millions de Brésiliens sont rassurés : leur équipe est de retour dans le match.

À 1-1, Vinícius joue les solistes et rappelle qu’il détient un passeport brésilien. L’attaquant du Real Madrid s’offre un petit pont sur un contrôle extérieur du pied cinq étoiles, dribble les Samouraïs un à un et tente un pointard qui heurte le poteau. Malgré cet éclair de génie individuel, les Brésiliens sont trop maladroits collectivement. De leur côté, les Japonais n’ont pas la même clarté qu’en première période et commettent de nombreuses fautes. La fin du match est ennuyeuse et alors que le public de Houston s’apprêtait à rester 30 minutes de plus, l’entrant Gabriel Martinelli sort de sa boîte et offre la victoire à son pays grâce à une roquette qui termine au fond des filets (90e+5). Ce but dans les ultimes minutes permet au Brésil de poursuivre sa route en sortant le Japon, une fois de plus éliminé sur le gong en Coupe du monde.

Brésil (4-3-3) : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimarães, Casemir (Fabinho, 90e+1), Lucas Paquetá (Endrick, 46e) – Rayan, Cunha (Martinelli, 56e), Vinícius. Sélectionneur : Carlo Ancelotti

Japon (3-4-2-1) : Suzuki – Ito, Taniguchi, Tomiyasu – Nakamura (Suzuki, 66e), Kamada (Tanaka, 78e), Sano, Doan (Sugawara, 66e)- Maeda, Ito (Machino, 78e) – Ueda. Sélectionneur : Hajime Moriyasu

Revivez Brésil - Japon (2-1)