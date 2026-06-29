Pronostic Brésil Japon : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Brésil – Japon : analyse complète, cotes des bookmakers et pronostic Coupe du monde. Notre pari conseillé : victoire du Brésil et Vinícius Jr buteur.

Informations clés Le Brésil reste sur deux victoires nettes sans encaisser (3-0, 3-0).

Vinícius Jr a marqué lors de chaque match de poule.

Le Japon est invaincu lors de ses cinq dernières rencontres, 9 buts marqués.

Le Brésil domine l’historique : 3 victoires sur 4 derniers duels.

Absents majeurs : Raphinha, Rodrygo (Brésil) ; Minamino, Mitoma (Japon).

Infos du match Stade Houston Stadium (Houston, TX, USA) — capacité 68 777 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Brésil Carlo Ancelotti Entraîneur Japon Hajime Moriyasu

Vinícius Jr ne rate rien depuis le début du tournoi : trois buts en autant de matchs, un doublé lors du 3-0 face à l’Écosse. Brésil reste sur deux victoires nettes sans encaisser. Les hommes d’Ancelotti montent en régime après un nul poussif contre le Maroc. Japon, lui, n’a toujours pas perdu et s’appuie sur une défense solide malgré les absences de Minamino et Mitoma. Le NRG Stadium de Houston attend une opposition entre efficacité offensive brésilienne et discipline nippone. Mais l’historique reste net : la Seleção a pris l’ascendant dans les confrontations directes.

Pour en savoir plus sur le parcours et l’importance de Vinícius Jr dans ce Mondial, lisez aussi Mondial 2026 – Vinícius Júnior, comme un senior.

Le contexte du match : Brésil – Japon

Le Brésil en pleine confiance, mais le Japon n’a rien à perdre

Forme Brésil

Date Domicile Score Extérieur Résultat 24/06/2026 Écosse 0-3 Brésil V 20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti V 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc N 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte V 31/05/2026 Brésil 6-2 Panama V

Quatre victoires et un nul, quinze buts inscrits. Brésil – Japon met en avant un Brésil qui n’a pas faibli devant le but (aucun match sans marquer). Deux clean sheets lors des deux derniers matchs, avec une montée en puissance défensive. Vinícius Jr porte l’attaque, Matheus Cunha suit le rythme. Malgré les absences de Raphinha, Rodrygo ou Militão, la Seleção enchaîne. Le 3-0 contre l’Écosse a confirmé la confiance retrouvée.

Pour un aperçu des engagements personnels de Vinícius Jr, retrouvez également Vinícius se confie sur les combats qu’il mène hors du terrain.

Forme récente du Japon

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Japon 1-1 Suède N 21/06/2026 Tunisie 0-4 Japon V 14/06/2026 Pays-Bas 2-2 Japon N 31/05/2026 Japon 1-0 Islande V 31/03/2026 Angleterre 0-1 Japon V

Le Japon ne lâche rien : invaincu sur cinq matchs, neuf buts marqués, trois clean sheets. La victoire 4-0 en Tunisie a marqué les esprits. Les absences de Minamino, Mitoma ou Endō n’ont pas freiné la dynamique. L’équipe de Moriyasu reste très compacte, même si elle encaisse parfois sous la pression (deux buts contre les Pays-Bas). Ueda et Kamada tiennent la baraque en attaque. Brésil – Japon promet une rencontre équilibrée.

Historique des confrontations directes

Date Domicile Score Extérieur 14/10/2025 Japon 3-2 Brésil 06/06/2022 Japon 0-1 Brésil 10/11/2017 Japon 1-3 Brésil 14/10/2014 Japon 0-4 Brésil

Brésil – Japon tourne souvent à l’avantage des Sud-Américains : trois victoires sur les quatre derniers duels, 3,5 buts de moyenne par match. Mais attention : le Japon a frappé fort en octobre dernier avec une victoire 3-2. La Seleção garde tout de même un avantage psychologique.

Notre pronostic pour Brésil – Japon

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► Le pari « Brésil vainqueur » est coté à 1,67. La Seleção reste sur deux victoires nettes (3-0, 3-0), n’a pas encaissé sur ces deux matchs et n’a jamais été muette devant le but sur ses cinq dernières sorties. Seul le faux pas nippon de 2025 rappelle que la défense brésilienne peut céder si elle se relâche en phase finale.

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Notre pari bonus : Vinícius Jr buteur

Vinícius Jr buteur dans le match, coté à 2,20. Il a marqué lors de tous les matchs de poule et reste l’homme fort de la Seleção. Sa vitesse et son sens du but peuvent faire plier une défense japonaise parfois en difficulté face aux attaques rapides. Rien n’est jamais acquis, mais la série parle pour lui.

Le Brésil part favori sur la dynamique, mais la Coupe du monde n’efface jamais l’incertitude du terrain.

Les adversaires potentiels du Brésil et du Maroc en 16es de finale