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Vinícius se confie sur les combats qu’il mène hors du terrain

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Vinícius se confie sur les combats qu’il mène hors du terrain

Les héros aussi ont leurs moments de faiblesse. Alors qu’il s’affirme comme le véritable meneur du Brésil sous Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior n’a pas pu contenir son émotion sur le plateau de l’émission «Domingão com Huck en lisant un message que sa grand-mère lui a laissé.

Pour le numéro 7 auriverde au sourire contagieux, il s’agit d’une figure emblématique de son enfance qui est toujours présente pour lui : « C’est une personne très spéciale, car mon père a toujours vécu loin de chez moi. J’ai donc grandi avec ma mère, mes frères et sœurs et ma grand-mère. La maison était petite, et j’ai dormi avec elle d’innombrables nuits. Je suis sans voix. Elle a façonné ma vie. Je sais que le jour viendra où les gens nous quitteront, alors je chéris chaque instant passé avec elle. […] Ils ont tout fait pour que je puisse réaliser mon rêve. La voir heureuse, ça n’a pas de prix. »

D’autres victoires à décrocher

Parmi les combats qui tiennent à cœur au meilleur danseur du Real Madrid, la lutte contre le racisme s’avère toujours aussi cruciale : « Ces victoires hors du terrain sont bien plus importantes que celles que je remporte sur le terrain. Car c’est ainsi que j’aide beaucoup plus de gens. Certes, les progrès sont lents, mais j’espère qu’ils continueront d’avancer pour que la prochaine génération n’ait pas à subir les mêmes souffrances. J’ai un petit frère de 7 ans, et j’espère qu’il ne sera jamais confronté au racisme. Je veux accomplir de grandes choses sur le terrain, mais aussi continuer d’inspirer les jeunes Noirs qui n’ont pas la même voix que moi. »

Obrigado, obrigada, Vini. 

Vinícius Júnior, en mode senior

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