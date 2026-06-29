Vinícius Júnior, en mode senior

Longtemps considéré comme le successeur de Neymar sans jamais vraiment convaincre sous le maillot auriverde , Vinícius Júnior semble enfin avoir trouvé sa place au sein de la Seleção . Porté par l’arrivée de Carlo Ancelotti et auteur d’un début de Mondial 2026 tonitruant, l’ailier du Real Madrid est en phase pour remettre l’église au centre du village.

Le drapeau, Hollywood, la NASA : les États-Unis ne sont pas les derniers quand il s’agit de compter les étoiles. La Coupe du monde 2026 a, elle aussi, eu droit à la masterclass des siennes. Parmi elles, il y en a une qui scintille moins à l’œil nu : Vinícius Júnior. En effet, l’ailier brésilien porte à bout de bras une équipe en quête d’un leader capable de prendre le relais do Rei Neymar. Mais comme son coéquipier, c’est encore un roi sans couronne. Car Vinícius, c’est quatre buts durant la phase de poules de ce Mondial 2026 : buteur lors du match d’ouverture face au Maroc (1-1), il s’est ensuite permis de coller un but à Haïti (3-0), et deux à l’Écosse (3-0). Ses performances lui permettent de rejoindre le cercle très restreint des joueurs brésiliens ayant marqué lors de trois matchs de poules en Coupe du monde — une première depuis Rivaldo en 2002 —, qui font de lui le premier joueur à être élu MVP de chacun de ses trois matchs de poule, mais qui ne lui accordent pas pour autant le statut de playmaker.

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Si les Brasileiros profitent enfin de la version merengue, c’est en grande partie grâce à leur sélectionneur, Carlo Ancelotti. Pourtant, si l’arrivée du Mister ne fait pas forcément les affaires d’Endrick, elle a clairement stimulé le numéro 7 de la Seleção : « J’ai promis à M. Ancelotti que je marquerais de la tête. Il m’a dit que c’était impossible et qu’il me donnerait un cadeau si je le faisais. Maintenant, j’attends le cadeau », a déclaré Vini Jr en zone mixte.

L’aspirant au trône

Bien que les jours meilleurs semblent enfin arriver pour le natif de São Gonçalo, le ciel n’a pas toujours été bleu. Lui qui avait été appelé pour la première fois par Tite, en 2019, pour remplacer le fameux Neymar Júnior, n’a pas eu la trajectoire attendue. Si elles ne racontent pas tout, ses stats sont éloquentes : 52 matchs, 13 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des chiffres loin des attentes placées en lui.

Vini est notre joueur star. Il est dans une forme incroyable. C’est lui qui décide des matchs pour la Seleção. Neymar Jr

De plus, il représente cette nouvelle génération de joueurs qui n’ont pas le joga bonito dans le sang, de ceux qui éliminent un adversaire par la prise de vitesse plutôt que par le dribble. Entre les critiques sur le jeu, la comparaison permanente avec Neymar ou la défaillance d’autres leaders comme Raphinha, Viní paye aussi son caractère. Un mec qui cristallise autant l’attention que les tensions, une cible pour tous ceux qui sautent sur chacun de ses gestes pour déverser leur haine raciste, un personnage brut de pomme comme lorsqu’il exige son droit de répondre en portugais en conférence de presse.

À présent, du haut de ses 25 ans, il semble enfin prêt à imiter ses confrères du Real Madrid et à endosser ce rôle de leader en sélection. Viní Jr n’a plus besoin de prouver qu’il est « Nascido para jogar futebol », né pour jouer au football comme l’indique le maillot auriverde. À quelques heures du seizième de finale opposant le Brésil au Japon, sa mission est désormais ailleurs : montrer au peuple brésilien qu’il peut enfin porter les Auriverdes sur ses épaules. « Viní est notre joueur star. Il est dans une forme incroyable. C’est lui qui décide des matchs pour la Seleção », a déclaré Neymar après son retour face à l’Écosse, comme pour officialiser publiquement la passation de pouvoir. Des sourires, des danses et des buts : voilà ce qu’attend désormais tout un pays. Après des années à courir derrière l’ombre de ses prédécesseurs, Vinícius Júnior a enfin l’occasion d’écrire sa propre histoire. Et si le Brésil veut effacer les désillusions du dernier Mondial, le jeu du Brésil devra tanguer sur l’aile gauche du terrain pour trouver un équilibre.

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