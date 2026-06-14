Malgré un départ canon, Brésil et Maroc se tiennent en respect

Brésil 1-1 Maroc

Buts : Vinicius (32e) pour le Brésil // Ismael Saïbari (21e) pour le Maroc

Le Brésil jouait-il en rouge cette nuit ? Telle était la question que l’on se posait à la mi-temps au MetLife Stadium de New York. Pour autant, le Maroc devra partager les points avec la Seleção (1-1) malgré une représentation de bonne qualité pour le premier gros test de Mohamed Ouahbi.

Dès les premières minutes, on a senti que les Lions de l’Atlas jouaient au ballon avec une grande confiance, que ce soit dans leur pressing ou leur manière de combiner pour gagner des mètres. Une prestation dont le symbole demeure Ayoub Bouaddi, auteur d’une performance remarquée pour sa troisième cape internationale. Perdant des ballons par douzaines, le Brésil se fera punir à la 20e minute, moment choisi par Brahim Díaz pour envoyer un caramel à Ismaël Saibari, auteur d’un magnifique lob face à Alisson.

Ismael Saibari ouvre le score d’un lob magnifique après une passe de Brahim Díaz. Le Maroc frappe fort ⚽️ Le Maroc mène 1-0 face au Brésil. Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #BREMAR pic.twitter.com/QdW1et42kT — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 13, 2026

Vini, vidi, très loin d’avoir vici

Pendant que passent les gros plans du réalisateur sur les célébrités bien rangées dans leur siège, le Brésil n’aura besoin que d’une opportunité pour se réveiller. Servi par Bruno Guimarães, Vinicius se comporte comme le leader attendu depuis belle lurette en dribblant Neil El Aynaoui avant d’inscrire un superbe but dans la cage de Bono. À compter de ce moment, l’intensité des Lions de l’Atlas et le gap avec l’équipe de Mister Ancelotti se réduira drastiquement. Beaucoup de grosses fautes dans ce match, comme une semelle d’Achraf Hakimi sur Vinicius ou Casemiro qui plaquera le latéral parisien avant d’être remplacé à la pause par un Fabinho bien plus serein.

Il y aura pourtant quelques sursauts au cours de cette seconde période. Comme ce petit pont spectaculaire de Saibari sur Douglas Santos (76e) ou cette passe en retrait en catastrophe d’Issa Diop qui aurait pu coûter très cher. Enfin, on retiendra que la balle de match était entre les mains du Maroc, avec cette frappe d’El Aynaoui à la 98e minute, ayant nécessité une parade en deux temps d’Alisson Becker. Désormais, les deux cadors devront observer à la loupe le match Haïti-Écosse, programme à trois heures du matin.

Brésil (4-2-3-1) : Alisson – Ibañez (Danilo, 46e), Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos – Casemiro (Fabinho, 46e), Bruno Guimarães (Danilo Santos, 80e) – Raphinha, Lucas Paquetá (Matheus Cunha, 61e), Vinicius – Igor Thiago (Luiz Henrique, 61e). Sélectionneur : Carlo Ancelotti.

Maroc (4-2-3-1) : Bono – Hakimi, Issa Diop, Riad, Mazraoui (Salah-Eddine, 80e) – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim Díaz (Talbi, 64e), Ounahi (El Mourabet, 64e), El Khannouss (Echghouyab, 80e) – Saibari (Rahimi, 89e). Sélectionneur : Mohamed Ouahbi.