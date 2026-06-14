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La sublime égalisation de Vinicius contre le Maroc

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La sublime égalisation de Vinicius contre le Maroc

Avant leur entrée en lice dans la compétition, on se posait la question de qui pourrait prendre le flambeau de Neymar, cantonné à un rôle d’influenceur sur le banc de touche. Cela ne risque pas d’être Igor Thiago ou Raphinha, au vu de leur 45 premières minutes contre le Maroc. Pourtant, une star a pris ses responsabilités.

Bousculés dans un premier temps par les Lions de l’Atlas, le Brésil est revenue aux vestiaires avec un score nul grâce à un certain Vinicius. Toujours aussi virevoltant sur le côté gauche, l’ailier du Real Madrid reçoit un ballon de Bruno Guimarães avant de planter Neil Aynaoui dans le décor et le ballon dans les filets de Bono. Une frappe superbe, adulée par tout le public auriverde… et Travis Scott.

Réponds à ça, Kylian !

En direct : Brésil - Maroc (1-1)

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