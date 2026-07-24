Kvaratskhelia a-t-il été cloné ?

La Géorgie, futur ogre mondial. Les tours de qualification en coupe d’Europe battent leur plein et une nouvelle tête sort déjà du lot. Un petit ailier du Dinamo Tbilissi plus exactement. Son nom ? Tornike Kvaratskhelia. Petit frère de ? Oui.

Un clone

Pas de but, pas de passe dé, et pourtant, c’est bien ce nom qui ressort de la confrontation aller entre le Dinamo Tbilissi et le Žalgiris Vilnius (3-0). À 16 ans, Tornike, déjà sur les tablettes de certains grands d’Europe, va disputer sa première saison complète en pro et il est venu briser quelques chevilles.

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La compil de ses meilleures actions face aux Lituaniens met l’eau à la bouche, avec un détail bien particulier : une gestuelle quasi identique à celle de son aîné. Bras droit écarté, petit crochet exté, accélération sur le côté gauche… On croirait voir une doublure de l’ailier du PSG, mis à part la couleur de ses cheveux. En tout cas, pas de doute, il sera scruté cette année.

Dans deux ans il soulève la Ligue des champions.

Un latéral géorgien devient le plus jeune joueur de l’histoire en Coupes d’Europe