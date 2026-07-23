Paris truqués : plusieurs situations douteuses examinées pendant la Coupe du monde

Tiens, tiens, tiens, comme c’est bizarre. Le Groupe de Copenhague, un réseau spécialisé dans la lutte contre la manipulation des compétitions, a émis sept « notices jaunes » durant le tournoi. Pour faire plus simple, sept situations ont été jugées suffisamment douteuses pour nécessiter une surveillance renforcée.

Les 104 rencontres ont été observées, dont 15 de manière plus poussée, tandis que 12 controverses ont été étudiées sous l’angle de l’intégrité sportive. Attention tout de même : aucune de ces alertes ne constitue une preuve de match truqué.

Espagne-Cap-Vert et des paris sur Balogun dans le viseur

Selon The Athletic, le carton rouge reçu par Themba Zwane contre le Mexique lors du match d’ouverture fait partie des situations examinées. Tout comme les trois minutes et trente secondes nécessaires à la VAR pour annuler un but de Ferran Torres face à l’Arabie saoudite. Le match nul entre l’Espagne et le Cap-Vert a également attiré l’attention, avec plus de quatre millions d’euros misés sur le fait que la Roja ne s’impose pas. Alors que les pauvres Cap-Verdiens ont peut-être simplement réalisé l’exploit d’une vie à la loyale.

Enfin, un marché avait été ouvert sur Polymarket pour miser sur la présence de Folarin Balogun contre la Belgique, le jour même de son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine. Aucun marché similaire n’aurait concerné les 14 autres joueurs expulsés durant le tournoi. De son côté, la FIFA assure n’avoir détecté aucune activité suspecte ni aucun indice de manipulation.

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