Le Cap-Vert crée le premier exploit du Mondial face à l’Espagne !

Héroïque ! Pour sa première participation à la Coupe du monde, le Cap-Vert a signé un exploit monumental, ce lundi, en tenant en échec les champions d’Europe espagnols (0-0). Chapeau.

Espagne 0-0 Cap-Vert

Le voilà, le premier 0-0 de cette Coupe du monde 2026. Il ne pouvait pas y avoir plus beau comme score nul et vierge : le Cap-Vert, novice dans un Mondial, qui accroche un point héroïque contre l’Espagne, championne d’Europe en titre (0-0). Sans Lamine Yamal au coup d’envoi, mais avec le Catalan pour la dernière demi-heure, la Roja a raté son entrée en matière. Ce n’est pas ce que l’on retiendra : chapeau, le Cap-Vert !

Non, un match entre la 2e et la 67e nation du classement FIFA ne se joue pas en une seule période. C’est l’enseignement que nous livre le premier acte entre l’Espagne et le Cap-Vert. Timides offensivement et opposés à des Requins bleus agressifs, les hommes de Luis de la Fuente ont eu bien du mal à s’approcher de la surface de Vozinha dans cette entame de partie. À la pause fraîcheur, pas encore de coup de chaud dans la surface de la sélection africaine.

Yamal n’aura rien changé

Il faut attendre les dernières minutes du premier acte pour voir les Cap-Verdiens inquiétés. Trouvé dans le dos de la défense par Rodri, le néo-Madrilène Marc Cucurella remet le ballon de la tête vers Ferran Torres qui pense battre Vozinha, mais qui ne trouve que la transversale à bout portant. Le ballon revient sur Oyarzabal qui, au duel avec deux défenseurs, tente de lober sa tête au-dessus de Vozinha, mais sa tentative est poussée en corner par le portier cap-verdien (39e).

Quelques minutes plus tard, Marc Cucurella est de nouveau trouvé sur son flanc gauche. Son centre à ras du sol file jusqu’à Ferran Torres qui reprend le ballon au deuxième poteau. Le doyen de la sélection, Vozinha, est parfaitement vigilant pour se coucher et capter ce ballon (45e). Désormais lancés, les Espagnols poussent pour trouver la faille avant le repos. Aymeric Laporte s’élève plus haut que tout le monde sur corner, mais il tombe une nouvelle fois sur le dernier rempart qui pousse le ballon en dehors de sa cage (45e+2). À la pause, les Cap-Verdiens tiennent le choc !

Les grands favoris de la compétition selon DD ne veulent pas finir cette première journée avec un point au compteur. Au retour des vestiaires, Fabián Ruiz est trouvé dans la surface, mais sa tête finit dans les bras de Vozinha (55e). À vingt minutes du terme de la rencontre, l’attendu Lamine Yamal fait son retour sur les terrains pour tenter de débloquer un match mal embarqué pour les siens. Les Cap-Verdiens reculent mais ne craquent pas et font encore et toujours preuve d’une solidarité à toute épreuve pour décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du monde. Pas de prouesse pour le numéro 19 blaugrana et un match nul presque logique pour une Roja qui laisse la vedette à un Cap-Vert héroïque. Magnifique !

Espagne (4-3-3) : Simon – Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, (Williams, 87e) Pedri, Ruiz (Merino, 70e) – Torres (Olmo, 80e), Gavi (Yamal, 70e), Oyarzabal. Sélectionneur : Luis de la Fuente.

Cap-Vert (4-2-3-1) : Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral (João Paulo, 75e) – Lenini, Duarte (Duarte, 61e) – Cabral (Semedo, 61e), Monteiro (Arcanjo, 78e), Mendes – Livramento (Da Costa, 61e) Sélectionneur : Pedro Brito.

Revivez Espagne-Cap Vert (0-0)