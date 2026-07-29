Ayyoub Bouaddi proche de connaître son prochain club ?

Partira, partira pas ? Malgré la volonté d’Olivier Létang de conserver sa pépite une saison supplémentaire, Ayyoub Bouaddi continue d’être particulièrement convoité en Angleterre. Selon RMC Sport, Manchester City aurait accéléré pour s’attacher les services de la pépite marocaine.

Manchester City en pole position

Les Cityzens auraient débuté des négociations aussi bien avec Lille, qu’avec l’entourage du joueur afin de ramener le plus vite possible le natif de Senlis outre-Manche. Le club mancunien conserverait un avantage certain sur ses concurrents selon les informations RMC Sport.

Ne reste plus qu’à accorder toutes les parties.

Un cadre de Manchester City prolonge jusqu'en 2031