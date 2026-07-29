Un géant signe à l’Ajax

Amsterdam prend de la hauteur. L’Ajax a officialisé ce mercredi l’arrivée de Tolu Arokodare en provenance de Wolverhampton. L’attaquant nigérian de 25 ans et 1,97 mètre est prêté jusqu’à l’été 2027, avec une option d’achat d’environ 20 millions d’euros. Il quitte donc les Wolves après une saison à six buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues.

L’ancien Amiénois avait rejoint l’Angleterre en septembre 2025 après avoir terminé meilleur buteur du championnat belge avec Genk. Auteur de 21 buts lors de la saison 2024-2025, il avait également remporté le Soulier d’ébène, récompensant le meilleur joueur africain ou d’origine africaine du championnat belge. L’Eredivisie récupère donc un attaquant qui sait déjà comment regarder les autres depuis le sommet.

Embed x.com

Dans les pas de Kanu

Arokodare deviendra le huitième joueur nigérian à porter le maillot de l’Ajax. Dans sa première interview accordée au club, il a notamment cité Nwankwo Kanu comme modèle et assuré que, même si l’Eredivisie est peu regardée dans son pays, « tout le monde au Nigeria connaît l’Ajax ». Il conservera également sa célébration « tea time », tirée de ses initiales : Tolu Emmanuel Arokodare, soit TEA.

Les défenseurs d’Eredivisie sont priés de ne pas rater l’heure du thé.

L’Ajax fonce vers le 3e tour préliminaire de la C4