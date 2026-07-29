Pape Thiaw n'est pas près de voir son salaire

Qui signe paie. Selon Sud Quotidien, l’État du Sénégal refuse de prendre en charge le salaire de Pape Thiaw, désormais ancien sélectionneur des Lions de la Teranga. Dans un courrier adressé à la Fédération sénégalaise de football, la ministre des Sports Djireye Clotilde Coly explique que le contrat de trois ans signé entre le technicien et la FSF n’a jamais reçu l’approbation de l’État, pourtant désigné comme tiers-payeur.

Le bail prévoyait un salaire mensuel de 30 millions de francs CFA, soit environ 45 700 euros, une prime à la signature de 183 000 euros ainsi que 1 % des primes versées par la FIFA. De plus en cas de rupture, une clause permettrait également à Pape Thiaw de toucher l’équivalent de huit mois de salaire, soit près de 366 000 euros. Tout ça pour un contrat que l’État assure ne jamais avoir validé.

La FSF priée de passer à la caisse

La ministre a donc prévenu la Fédération : si elle souhaite se séparer définitivement du vainqueur de la CAN 2025, elle devra assumer seule la facture. La FSF, qui avait renouvelé le contrat de Pape Thiaw le 22 juin dernier avant de l’écarter quelques semaines plus tard, pourrait désormais devoir payer les indemnités sur ses propres fonds.

Il fait bon être sélectionneur du Sénégal ces temps-ci.

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