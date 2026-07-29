David Trezeguet voit des Bleus plus offensifs avec Zidane

Il le connaît de A à ZZ. Coéquipier à la Juventus pendant la saison 2000-2001 le temps de 29 matchs et en sélection le temps de 8 ans et demi (1998-2006), David Trezeguet est emballé par l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus. Sa conférence de presse de ce mardi a renforcé l’enthousiasme du buteur en or de la finale de l’Euro 2000.

« Il est beaucoup plus préparé qu’avant, analyse l’ancien de l’AS Monaco (1995-2000) auprès de RMC Sport. Son expérience au Real Madrid l’a énormément fait grandir. Là-bas, le rapport à la presse et au public est permanent. Il faut savoir le gérer tous les jours. Avec le temps, il a pris de l’âge, de l’expérience, et cela se voit. Lors de cette présentation, il a parlé avec le sourire, avec beaucoup de sérénité. On sent qu’il arrive dans cette fonction avec une vraie préparation personnelle. »

Prime à l’attaque ?

Quant au projet de jeu de l’ancien numéro 10, peu dévoilé par ce dernier à la presse pour sa nomination, l’avant-centre champion du monde et d’Europe (71 sélections, 34 buts) le voit porté vers l’avant. « Zizou a toujours cette culture offensive, souligne celui qui est né le même jour que Didier Deschamps, le prédécesseur de Zidane. Comme joueur, puis au Real Madrid, il a évolué dans un environnement où l’attaque est une priorité. Et comme entraîneur, ses équipes ont toujours eu cette volonté d’aller de l’avant. Avec le potentiel offensif dont dispose aujourd’hui l’équipe de France, il aura forcément envie de voir les Bleus s’exprimer davantage en attaque. Mais il est aussi intelligent pour savoir qu’en sélection, on gagne avec un équilibre : il faut attaquer quand il le faut, mais aussi savoir défendre ensemble. Son premier discours va clairement dans l’idée d’une équipe ambitieuse offensivement. »

Trezegoal très ZZ.

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