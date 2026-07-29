Le Real Madrid de Mourinho se met en jambes avec un 4-1

Le Real de Mourinho version 2026-2027 invaincu. Pour son premier épisode d’une saga dont la durée n’est pas encore connue, le Real Madrid de José Mourinho, qui aura le droit à une série Netflix sur sa carrière dès le 11 août, s’est imposé pour son premier match de la saison.

Valverde marque pour son retour

D’entraînement certes, à Valdebebas soit, contre les derniers 16es de Liga 2 certes, mais victoire 4-1 quand même. Federico Valverde a pu profiter de son retour express du Mondial pour être prêt dès ce premier rendez-vous en ouvrant le score (21e), bien lancé dans le dos de la défense par Arda Güler.

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Trent Alexander-Arnold a ensuite pu se targuer d’avoir distribué une passe décisive à Gonzalo García, auteur d’un magnifique piqué pour le 2-0 (25e), mais le latéral droit était sur la photo du joli but de Leganés.

Passement de jambes, crochet, enroulé, poteau rentrant, non, ce ne sont pas les paroles que tout le monde attendait de Vegedream cet été avant l’élimination de nos Bleus au Mondial, mais ce qu’a fait vivre Naim García, ailier de 24 ans formé tôt au Real Madrid et passé par le Barça, à l’Anglais pour réduire l’écart à la 36e. Franco Mastantuono (58e) et un CSC d’un joueur de Leganés (60e) a clos la marque pour les Merengues.

Prochain rendez-vous contre la Fiorentina le 1er août pour continuer la série d’invincibilité ?

Non, le Real Madrid n'a pas tout raté la saison dernière