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Un milieu du Real Madrid à l'infirmerie

EM
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Un milieu du Real Madrid à l'infirmerie

Un début de saison remis à Pitarch. Le jeune milieu de terrain du Real Madrid, Thiago Pitarch, s’est blessé au genou droit dès la reprise de l’entraînement. José Mourinho va donc devoir attendre pour se faire un avis sur la pépite de 18 piges, car ce dernier devrait manquer au minimum six semaines de compétition, selon la COPE.

Une première saison pleine de promesses

Dans une saison blanche et si compliquée pour le club madrilène, Thiago Pitarch a gratté quelques minutes de jeu avec les pros sous la houlette d’Arbeloa.

Au total, il aura foulé la pelouse à seize reprises avec les grands et aura offert deux passes décisives. Malheureusement pour lui, il va devoir attendre avant de continuer sa progression sous la direction du Special One, puisqu’il va louper toute la présaison des Merengues, et faire face à une concurrence accrue au milieu de terrain.

Tout vient à point à qui sait attendre.

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EM

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