Avec Rogers et en attendant Lacroix, le Chelsea de Xabi Alonso en quête d'équilibre

Rogers reçu 5/5. Actuellement en Australie pour la pré-saison, Chelsea a été encore une fois actif sur le marché des transferts, enrôlant Morgan Rogers pour 137 millions d’euros (5ᵉ plus gros chèque de l’histoire). Une signature que Xabi Alonso, nouvel entraîneur des Blues, a appréciée : « Évidemment, c’est une super recrue. Je pense qu’à ce poste, on avait besoin d’un joueur important et je suis sûr qu’il n’y avait pas beaucoup de meilleures options que Morgan. »

Chelsea encore à l’affût d’opportunités

Interrogé en conférence de presse, filmée par Sky Sports, à propos des deux hommes forts du mercato de son équipe, Morgan Rogers et Maxence Lacroix (arrivée pas encore officialisée), le coach espagnol a souligné l’expérience à haut niveau des deux joueurs (24 et 26 ans, 155 matchs de Premier League à eux deux), dans une formation qui en manque cruellement : « On veut construire une équipe compétitive. On a des joueurs de grande qualité, au grand talent. On doit savoir ce que nécessite de rivaliser en Premier League et on veut une équipe avec le bon équilibre entre la qualité et la mentalité. Ça doit servir à atteindre un niveau de maturité qui arrive à un moment pour chaque joueur avec la faim, l’envie, l’engagement. »

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En plus d’arrivées déjà bouclées avant l’été (Geovanny Quenda, Emmanuel Emegha, Denner, Dastan Satpaev), le club londonien avait recruté le meilleur défenseur de Serie A, Marco Palestra. Mercato fini ? « On doit être prêt, le marché est ouvert pendant encore quelques semaines, annonçait ce lundi matin l’ancien coach du Real Madrid. On doit être vigilant sur différents postes, différentes opportunités. On a un plan, une idée, on doit évaluer ce dont on a besoin. On ne peut pas dire ce qui va se passer, mais certaines choses pourraient arriver. »

Prochaine échéance pour évaluer les 147 joueurs de l’effectif : ce mardi, 11h45 heure française, pour un match amical contre les Australiens du Western Sydney Wanderers, dont le joueur à la plus haute valeur marchande équivaut à celle du 5e gardien de Chelsea.

Lacroix, un mauvais sort à conjurer à Chelsea