Dani Olmo n'a pas digéré les échauffourées à la fin d'Espagne-Argentine

Ils ne partiront pas en vacances ensemble.

Malgré un titre de champion du monde désormais acquis pour l’éternité, Dani Olmo a toujours du mal à digérer les événements qui avaient suivi le coup de sifflet final d’Espagne-Argentine. Et pour cause, l’Espagnol avait reçu un coup de Roberto Ayala, adjoint de Lionel Scaloni. Il y a quelques jours, Ayala a bien difficilement tenté d’expliquer son geste auprès de Valencia Capital Radio : « C’était davantage une bousculade qu’autre chose, ce n’était pas un coup de poing. Ma réaction est venue après certaines paroles qui ont été prononcées, mais si je croise Olmo, je lui présenterai mes excuses en personne. »

Olmo a répondu à son tour, dans une interview accordée à Diari de Terrassa. « Quelqu’un qui avoue être repentant mais justifie un coup de poing en affirmant que c’était une réponse à une parole, c’est qu’il ne se repent sûrement pas. Il ment parce que je ne lui ai rien dit, donc je n’ai pas besoin qu’il s’excuse. Ce qui nous définit vraiment, ce n’est pas l’erreur, mais le courage de l’assumer », a lâché le Barcelonais.

Après les Français, les Argentins ont définitivement trouvé leurs nouveaux ennemis.

Luis de la Fuente fustige le comportement des Argentins