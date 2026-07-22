Gavi est beaucoup trop gentil avec Paredes

Trop gentil, Gavi. De retour à Los Palacios après le sacre mondial de l’Espagne, le milieu du Barça a été interrogé sur l’agression dont il a été victime de la part de Leandro Paredes au coup de sifflet final.

L’Argentin avait frappé le joueur espagnol avant de le projeter au sol, mais le nouveau champion du monde ne souhaite pas le voir lourdement sanctionné, même s’il regrette son comportement.

« Je ne pense pas qu’il faille les suspendre »

« Je ne pense pas qu’il faille les suspendre », a expliqué Gavi au sujet de Paredes et Nahuel Molina. Le joueur de 21 ans reconnaît que ces scènes « ne donnent pas une bonne image aux enfants », mais estime que « le plus logique aurait peut-être été de l’expulser pendant le match et d’en rester là ».

Problème : aucun des deux Argentins n’a reçu de carton rouge. Gavi a également rappelé qu’il existait « aussi un côté plus violent dans le football ».

Le combat de boxe devra attendre.

Non, Paredes n’a pas été expulsé face à l’Espagne