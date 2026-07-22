Un ancien taulier des Pays-Bas sur le banc de la Belgique ?

Après la France, la Belgique continue de piocher chez ses voisins et va tester les Pays-Bas. Pour remplacer Rudi Garcia, parti lundi de son poste de sélectionneur de la Belgique, les Diables Rouges devraient opter pour Mark van Bommel pour prendre les rênes de la sélection.

Comme l’affirme Bild, l’ancien milieu du Bayern pourrait en effet être nommé très prochainement sélectionneur. Pour rappel, Van Bommel a déjà été en poste en Belgique, du côté du Royal Antwerp, où il avait réalisé le doublé championnat-coupe en 2023.

La Belgique en quête de stabilité ?

Mark van Bommel devrait devenir le troisième sélectionneur de la Belgique en quatre ans, après Domenico Tedesco et donc Rudi Garcia. Signe d’une sélection belge en manque de stabilité flagrant depuis le départ de Roberto Martinez, en 2022.

Reste à savoir si van Bommel, qui avait été adjoint de la sélection australienne en 2018, saura mener les Diables Rouges à un dernier carré au prochain Euro ou au Mondial 2030.

Pour tracter ses futurs joueurs vers l’avant, il pourra toujours compter sur Remco Evenepoel.

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