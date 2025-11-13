Quelles nations européennes peuvent valider leur ticket pour le Mondial dès cette semaine ?

Il y a du monde au portillon.

Tout comme l’équipe de France en cas de victoire face à l’Ukraine ce jeudi soir, d’autres cadors européens jouent gros pour cette nouvelle journée de qualifications au prochain Mondial. En bon pays hôte du prochain Euro, l’Angleterre est la seule nation du continent à avoir déjà programmé son vol en direction de l’Amérique l’été prochain.

Mais en plus des Bleus, les Three Lions pourraient être rejoints par le Portugal en cas de victoire de face à l’Irlande ce jeudi soir, mais peuvent aussi se contenter du match nul si la Hongrie ne repart pas de l’Arménie avec la victoire.

L’Espagne, Les Pays-Bas, la Belgique et ceux qui devront patienter

Champion d’Europe en titre, l’Espagne de Luis de la Fuente pourrait aussi se qualifier dès ce samedi en cas de victoire en Géorgie, à condition que la Turquie ne reparte de la Bulgarie sans la victoire. D’autres nations ont le luxe d’avoir leur destin en leurs seules mains. C’est le cas des Pays-Bas et de la Belgique qui pourraient également valider leur ticket en cas de victoires respectives contre la Pologne ce vendredi et le Kazakhstan ce samedi. De son côté, la Croatie pourrait offrir à Luka Modrić un cinquième Mondial si elle ne perd pas contre les Îles Féroé ce vendredi.

L’Allemagne devra attendre seulement la semaine prochaine, pour espérer se qualifier à condition de s’imposer face au Luxembourg ce vendredi, avant de réitérer lundi prochain face à son bourreau de la première journée : la Slovaquie (2-0).

Les Italiens ? Revenez plus tard.

