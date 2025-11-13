S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs

Quelles nations européennes peuvent valider leur ticket pour le Mondial dès cette semaine ?

KM
Quelles nations européennes peuvent valider leur ticket pour le Mondial dès cette semaine ?

Il y a du monde au portillon.

Tout comme l’équipe de France en cas de victoire face à l’Ukraine ce jeudi soir, d’autres cadors européens jouent gros pour cette nouvelle journée de qualifications au prochain Mondial. En bon pays hôte du prochain Euro, l’Angleterre est la seule nation du continent à avoir déjà programmé son vol en direction de l’Amérique l’été prochain.

Mais en plus des Bleus, les Three Lions pourraient être rejoints par le Portugal en cas de victoire de face à l’Irlande ce jeudi soir, mais peuvent aussi se contenter du match nul si la Hongrie ne repart pas de l’Arménie avec la victoire.

L’Espagne, Les Pays-Bas, la Belgique et ceux qui devront patienter

Champion d’Europe en titre, l’Espagne de Luis de la Fuente pourrait aussi se qualifier dès ce samedi en cas de victoire en Géorgie, à condition que la Turquie ne reparte de la Bulgarie sans la victoire. D’autres nations ont le luxe d’avoir leur destin en leurs seules mains. C’est le cas des Pays-Bas et de la Belgique qui pourraient également valider leur ticket en cas de victoires respectives contre la Pologne ce vendredi et le Kazakhstan ce samedi. De son côté, la Croatie pourrait offrir à Luka Modrić un cinquième Mondial si elle ne perd pas contre les Îles Féroé ce vendredi.

L’Allemagne devra attendre seulement la semaine prochaine, pour espérer se qualifier à condition de s’imposer face au Luxembourg ce vendredi, avant de réitérer lundi prochain face à son bourreau de la première journée : la Slovaquie (2-0).

Les Italiens ? Revenez plus tard.

« Une folie de plus dans une journée déjà folle » : le 13 novembre raconté par les Escort Kids

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!