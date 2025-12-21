Le Barça poursuit sa folle série

Villarreal 0-2 Barcelone

Buts : Raphinha (12e S.P.), Yamal (63e)

Expulsion : Veiga (39e) pour Villarreal

Feliz Navidad !

Le choc entre le premier et le troisième de la Liga a tourné à l’avantage du FC Barcelone ce dimanche (0-2). Vexé de son absence au palmarès des Trophées The Best, Raphinha a agi comme détonateur en poussant Santi Comesaña à la faute dans la surface. Le Brésilien s’est fait justice lui-même en prenant le gardien à contre-pied (0-1, 12e). En jambes, il a enchaîné en plaçant une frappe sur la barre aux 20 mètres (15e). Dangereux plusieurs fois, notamment par Tajon Buchanan (24e, 36e), Villarreal s’est cependant fait couper l’herbe sous le pied avec l’expulsion de Renato Veiga, auteur d’un tacle par-derrière totalement inutile sur Lamine Yamal (39e).

Plus de peur que de mal pour le joyau catalan, qui a fait le break à l’heure de jeu sur un service de Frenkie de Jong (0-2, 63e). Son neuvième but de la saison. De l’autre côté du terrain, Joan Garcia a écœuré Georges Mikautadze pour éviter une fin de match sous tension (77e). Le Barça aligne une huitième victoire de rang en Liga et reprend quatre points d’avance sur le Real Madrid. Villarreal abandonne quant à lui la troisième place à l’Atlético.

Oui, Flick fait toujours la police.

Pas de Villarreal-Barça à Miami : une petite victoire du foot