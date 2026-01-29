La maire de Los Angeles demande à Trump de rassurer les fans pour le Mondial

Karen Bass passe à l’offensive contre Trump. Dans des propos rapportés par l’agence Reuters, la maire démocrate de Los Angeles a demandé à Donald Trump de rassurer les supporters internationaux en leur garantissant qu’ils seront les bienvenus aux États-Unis pour la Coupe du monde de football.

Los Angeles veut montrer son hospitalité

Lors d’un événement consacré à l’implication des fans et de la société civile dans l’organisation du tournoi, la maire a été interrogée sur la manière de rassurer les visiteurs étrangers quant à leur sécurité lors des matchs de la Coupe du monde cette année et des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Bass a répondu qu’elle était certaine que Trump ne s’immiscerait pas, mais a également précisé : « Ce message doit aussi venir de la Maison-Blanche. » Elle a répété : « Ce sont eux qui doivent envoyer ce message », tout en affirmant sa conviction : « Je transmettrai le message que les gens sont les bienvenus dans la ville de Los Angeles. »

Le contexte de cette déclaration est lié aux méthodes de plus en plus violentes des agents de l’ICE (les services de l’immigration) dans les rues. Cela a particulièrement attiré l’attention après que deux citoyens américains ont récemment été tués par l’agence fédérale.

