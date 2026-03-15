La Lazio fait tomber l’AC Milan

Lazio 1-0 Milan

But : Isaksen (26e)

La tuile. En pleine confiance après son court succès dans le derby de la Madonnina la semaine dernière, l’AC Milan, qui avait l’occasion de revenir à cinq points de l’Inter, incapable de battre l’Atalanta samedi, est tombé sur la pelouse de la Lazio ce dimanche soir (1-0). Rapidement mis sous pression, les Rossoneri voient Gustav Isaksen (12e) puis Kenneth Taylor (24e) manquer leurs tentatives, repoussées par la barre transversale.

Dominateurs, les Romains prennent logiquement les devants dans la foulée. Sur un long ballon, le très remuant Isaksen enrhume Pervis Estupiñán et trompe Mike Maignan d’une belle frappe croisée de l’intérieur du pied (1-0, 26e). Aux fraises, les Milanais passent tout près de sombrer, mais Daniel Maldini, pourtant parfaitement lancé en profondeur, rate son duel avec le portier de l’équipe de France (36e).

👊 | OfficialSSLazio DEVANT ! ☄️ Adam Marusic délivre, Gustav Isaksen conclut et les Biancocelestis sont aux commandes. 🎯⁰ 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆 #LazioMilan pic.twitter.com/BCRys8WxHH — DAZN France (@DAZN_FR) March 15, 2026

Milan a tout tenté

Bien décidé à remettre les siens sur de bons rails, Christian Pulisic claque un beau tir enroulé du droit à l’entrée de la surface, mais Edoardo Motta se détend parfaitement pour contrer sa tentative (51e). Enfin réveillés, les hommes de Massimiliano Allegri vont de l’avant, mais ne parviennent pas à se montrer plus tranchants dans les derniers mètres. Il faut attendre les quinze dernières minutes pour que les Rossoneri s’activent.

Sur un corner, Zachary Athekame pense libérer les siens en marquant d’une belle frappe en pivot à l’intérieur de la surface adverse, mais l’arbitre de la rencontre refuse le pion parce que le défenseur a touché le ballon de la main (75e). La rencontre tourne nettement et l’AC Milan campe dans la surface adverse. Mais grâce à Motta, impérial, les Romains tiennent bon. À la suite de ce revers, les Milanais, deuxièmes, restent à huit longueurs de l’Inter à neuf jours de la fin du championnat.

Les Nerazzurri vont bien dormir ce soir.

La Lazio se venge et élimine Milan de la Coupe d’Italie