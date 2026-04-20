L'OL dépoussière une performance vieille de 14 ans face au PSG

Une éternité. En inscrivant deux buts en moins de vingt minutes, l’Olympique lyonnais a égalé la performance du FC Lorient 14 ans plus tôt. Depuis le 11 août 2012, le Paris Saint-Germain n’avait plus été mené par deux buts d’écart à la mi-temps dans son antre en championnat.

Le @PSG_inside n'avait plus été mené par 2 buts d'écart à la mi-temps au Parc des Princes en L1 depuis le 11 août 2012 contre Lorient. #PSGOL — Stats Foot (@Statsdufoot) April 19, 2026

Si en 2012 les Parisiens étaient parvenus à égaliser en seconde période grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimović (2-2), le PSG version 2025-2026 est parvenu à réduire l’écart en toute fin de match grâce à Ousmane Dembélé, mais a finalement laissé les trois points aux Gones.

Victoire totale pour Paulo Fonseca.

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