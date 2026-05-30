Ce chiffre qui place déjà Arsenal second

Et toi, tu faisais quoi à 19 ans ? Myles Lewis-Skelly, lui, va disputer une finale de Ligue des champions, ce samedi à 18h contre le PSG, tenant du titre. Titularisé aux côtés de Declan Rice et Martin Ødegaard, l’Anglais de 19 ans devient le deuxième plus jeune joueur à débuter lors de la dernière marche de la plus belle des coupes d’Europe.

Un record toujours détenu par Trent Alexander-Arnold en 2018, qui avait débuté lors du Real Madrid-Liverpool (3-1) à 19 ans et 231 jours (soit quinze seulement de plus que le Gunner). Reste à savoir si ce choix fort de Mikel Arteta, qui se prive des expérimentés Mikel Merino et Martin Zubimendi dans son onze de départ, s’avèrera payant ou non.

L’Arsenal de la jeunesse ?

Plusieurs surprises dans la compo d'Arsenal