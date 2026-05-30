Carlo Ancelotti évoque la blessure de Neymar

Pauvre João Pedro. À la veille d’affronter le Panama en préparation à la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti est passé par la case conférence de presse. Questionné sur la blessure musculaire de Neymar, le sélectionneur brésilien a déclaré qu’il ne changerait aucun joueur de sa liste. « Les sélectionnés sont là et je ne modifierai pas mes plans. Ces 26 joueurs disputeront la Coupe du monde. »

Neymar toujours incertain face au Maroc

Alors que la pépite brésilienne devrait être absente deux à trois semaines, Ancelotti espère que « Neymar sera de retour pour le premier match contre le Maroc, ou éventuellement pour le suivant. » Le coach de la Seleção a aussi été questionné sur la mésentente entre le staff médical de Santos et celui de la sélection brésilienne.

Un journaliste lui a notamment demandé cela : « Si vous aviez su que la blessure de Neymar était importante, l’auriez-vous convoqué ? » Carlo Ancelotti a répondu de manière très ironique : « Comme on dit en Italie, si mon grand-père avait des roues, ce serait une voiture. »

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Suspendu 4 mois après avoir... dénoncé des insultes racistes