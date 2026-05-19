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La tristesse de João Pedro et de sa famille après son absence de la liste

OC
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La tristesse de João Pedro et de sa famille après son absence de la liste

Les absents ont-ils toujours tort ? Auteur de 20 buts et 9 passes décisives cette saison avec Chelsea, João Pedro pensait sûrement avoir fait sa part du travail pour mériter son ticket pour la Coupe du monde. C’était compter sans Carlo Ancelotti, qui a préféré offrir au peuple brésilien le retour de l’enfant prodige Neymar, ou bien les profils d’Igor Thiago, Endrick ou Luiz Henrique dans sa liste des 26.

La tristesse de sa famille

Quelques heures après l’annonce de la liste du Brésil, le grand perdant cette convocation s’est exprimé sur Instagram. « J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même tout le temps. Malheureusement, il n’a pas été possible de réaliser ce rêve de représenter mon pays dans une Coupe du monde, mais je reste calme et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. Les joies et les frustrations font partie du football. À partir de maintenant, je souhaite bonne chance à ceux qui seront là-bas et je serai juste un autre supporter qui les encouragera pour ramener un sixième titre à la maison. »

Comme dévoilé dans une vidéo par Globo, la famille de l’attaquant de auriverde s’était même rassemblée en attendant d’entendre le nom de João Pedro, qui n’est finalement jamais arrivé.

Voyons le positif, l’attaquant aura un peu plus de temps pour apprendre le nom des nouvelles recrues de Chelsea cet été.

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OC

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