Le Brésil avec Neymar (et Endrick) à la Coupe du monde !

Le miracle brésilien. Le Brésil part au Mondial avec Neymar da Silva Santos Júnior ! Carlo Ancelotti a élu ses 26 séminaristes pour le Mondial américain et il a fait avec l’ancien Parisien, meilleur buteur de l’histoire des quintuples champions du monde. Le Ney’ n’avait pas été sélectionné depuis octobre 2023 et un match de qualification pour le Mondial en Uruguay. Le joueur de Santos, 34 ans cette année, a été opéré aux genoux en décembre dernier. Le Lyonnais Endrick l’accompagnera en attaque, aux côtés de Vinícius Júnior et de Raphinha.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷 Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento. VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

La Seleção dispute deux matchs amicaux, contre le Panamá et l’Égypte, avant de jouer le Maroc, Haïti et l’Écosse cet été. « C’est une liste avec le moins d’erreurs possible », a d’abord signifié don Carlo, dans une salle d’un musée de Rio de Janeiro remplie à bloc et applaudissant chaque joueur, surtout ceux du championnat brésilien. Sans surprise, l’applaudimètre a explosé quand le nom de Neymar a été prononcé par Carlo Ancelotti.

La liste du Brésil :

→ Gardiens :

Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)

→ Défenseurs :

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zénith), Gabriel (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

→ Milieux de terrain :

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquéta (Flamengo)

→ Attaquants :

Endrick( Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zénith), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelone), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).

C’est comme si DD avait appelé Mathieu Valbuena.

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