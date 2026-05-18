La section féminine de l’OGC Nice amenée à disparaître ?

Et ce sont les féminines qui trinquent. Alors que la saison de des joueurs de l’OGC Nice peut basculer de la « gloire » au désespoir en fonction des résultats face à Saint-Étienne et Lens, c’est un autre pan du club qui pourrait tomber en lambeaux dans les prochains mois.

En effet, l’équipe féminine niçoise pourrait disparaître alors même que les Azuréennes sont assurées de rester en deuxième division la saison prochaine. Les joueuses d’Alain Wathelet se sont imposées pour leur dernière rencontre à l’extérieur face à Auxerre (0-3) ce week-end et pourraient donc disputer le dernier match de leur histoire professionnelle face à Metz, dimanche prochain.

Un problème de repreneur

Selon les informations de L’Équipe, les joueuses niçoises ont été invitées à chercher un autre projet pour la saison prochaine. Une décision du board niçois, qui n’a toujours pas trouvé de repreneur pour la section féminine du club. Après la section féminine dijonnaise il y a plusieurs semaines, c’est donc une deuxième équipe qui est menacée et qui ne sait toujours pas à quel échelon du football féminin français elle évoluera la saison prochaine.

Peut-être qu’il faudrait faire l’inverse : supprimer la section masculine.

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