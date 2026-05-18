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Yamal a pris une grande décision avant la Coupe du monde

EM
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Yamal a pris une grande décision avant la Coupe du monde

Un mois sans toucher un ballon. Pour n’importe quel footballeur, ça ressemble à une sentence. Pour Lamine Yamal, 18 ans et déjà porteur des espoirs d’une nation entière dans la quête à la deuxième étoile, ça ressemble à un supplice. Absent depuis le 22 avril et la victoire du Barça contre le Celta de Vigo, le prodige catalan traîne une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche qui le tiendra éloigné des pelouses six à huit semaines.

Tirer un penalty ? Hors de question

Présent pour soutenir son équipe, le président de La Capital FC a regardé les siens se faire corriger 7-3 face au Rayo de Barcelona en demi-finales de Kings League. Entre deux grimaces, un journaliste lui a demandé s’il était en capacité de tirer « le penalty du président ». Réponse de l’intéressé : « Je ne vais pas toucher un ballon jusqu’à la Coupe du monde. »

Ce sont les ballons qui vont être tristes.

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EM

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