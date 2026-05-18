Un joueur de MLS s’offre la célébration de l’année

De quoi rappeler le prime du Stjarnan FC. Vous ne connaissez pas Sam Sarver ? Cet États-Unien de 23 ans, attaquant au FC Dallas, s’est pourtant fait un prénom dimanche dernier en inscrivant un but précieux dans le temps additionnel face aux Earthquakes de San José, permettant à son club de l’emporter (2-3) et d’intégrer le top 5 de la Conférence Ouest de la MLS.

WTF de A à Z

Le but est beau, la célébration qui suit, elle, relève du grand art. Sarver commence par s’installer avec trois coéquipiers sur un panneau publicitaire, puis les lascars se jettent en arrière, à la manière de plongeurs qui descendent en mer. Tout ça sous le nez des « ultras » de San José qui répliquent à grands coups d’insultes et de jets d’objets divers.

The boats are ablaze ⛵️🔥 Sam Sarver the man that you are pic.twitter.com/i8uZry8ke5 — FC Dallas (@FCDallas) May 17, 2026

Parmi ceux-ci, une canette. De bière. Que Sam Sarver se dépêche de ramasser une fois celle-ci tombée au sol, avant de la descendre cul sec et de s’asperger le visage avec la mousse restante. Texan redneck style.

Et si on avait trouvé un morceau de l’ADN de la culture soccer made in USA ?

Après Dallas, Vancouver va affronter Dallas, puis Dallas et enfin Dallas